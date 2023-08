Het botert niet in baansprintploeg: 'Vind het niet nodig om met hem te praten'

Volgens Jeffrey Hoogland is het 'ieder voor zich' in de Nederlandse baansprintploeg, die een jaar voor de Olympische Spelen niet bepaald als een eenheid kan worden bestempeld.

De wereldkampioen op de 1 kilometer tijdrit uitte onder meer in het AD vooral kritiek op Harrie Lavreysen, die op de WK in Glasgow werd begeleid door Hugo Haak. Hij vertrok eind 2021 juist als bondscoach omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging.

In Schotland voegde Hoogland na de finale van de keirin, waarin Lavreysen vierde werd en Hoogland zesde, daar het volgende aan toe. "Ik denk dat de concurrentiestrijd de overhand neemt. Dan komen individuele belangen bovendrijven. Ook wel logisch. Ik maak mij er niet druk om."