T. rex Stan levert recordbedrag op: ruim 27 miljoen euro

Stan - AFP

Het beroemde dinosaurusfossiel Stan heeft op een veiling van veilinghuis Christie's in New York een recordbedrag van bijna 32 miljoen dollar (27 miljoen euro) opgeleverd. Dat is bijna het viervoudige van de verwachte opbrengst. De schatting van Christie's werd door experts vooraf al als "behoorlijk conservatief" bestempeld. Potentiële kopers hadden tien minuten lang over de telefoon flink tegen elkaar opgeboden, tot het fossiel van de tyrannosaurus rex uiteindelijk werd afgehamerd. Wie de nieuwe eigenaar is van Stan is niet bekend. Het vorige record voor een dinoskelet stond op naam van T. rex Sue, waar een natuurhistorisch museum in Chicago in 1997 zo'n 8,4 miljoen dollar voor betaalde. Stan stond de afgelopen weken in Rockefeller Center in New York:

Dit skelet van een T-Rex levert een recordbedrag op - NOS

Stan werd in 1987 in de Amerikaanse staat South Dakota gevonden door een amateurpaleontoloog en was met 199 botten lang de meest volledige T. rex ooit. Volgens paleontologen is de schedel de best bewaarde van alle T. rexen. Van het fossiel zijn tientallen afgietsels gemaakt, waardoor hij in musea over de gehele wereld te zien is. Het skelet werd verkocht door het commerciële opgravingsbedrijf dat Stan de afgelopen decennia bezat.

De tyrannosaurus rex leefde tussen de 70 en 65 miljoen jaar geleden in het late Krijt-tijdperk. Kort nadat het dier in 1905 voor het eerst was beschreven, werd de T. rex in films en boeken al neergezet als de koning van de prehistorisch vleeseters. Vooral vanwege de indrukwekkende fysiek; een lengte tot 13 meter, hoogte van ruim 3,5 meter en tanden van ruim 20 centimeter. Er zijn in totaal zo'n dertig T. rex-fossielen gevonden, waarvan Stan lang de bekendste was. Volgens wetenschappers was Stan een mannetje van zo'n twintig jaar oud.