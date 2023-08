Potentiële PSV-opponent Rangers boekt kleine zege in CL-voorronde, hoofdrol Dessers

Er kunnen weinig conclusies getrokken worden na het eerste duel tussen Rangers en Servette FC. De Schotten boekten een magere thuisoverwinning in de derde voorronde van de Champions League (2-1).

De Belgische spits Cyriel Dessers, nog bekend van zijn tijd bij Feyenoord, maakte een doelpunt en had een negatieve hoofdrol bij een tegengoal.

Als PSV volgende week afrekent met Sturm Graz is de winnaar van deze tweestrijd de tegenstander in de laatste voorronde voor het hoofdtoernooi. Dinsdagavond wonnen de Eindhovenaren in eigen huis met 4-1.

Rangers, met ook oud-PSV'er Sam Lammers en Danilo (ex-Ajacied en -Feyenoorder) in de basis, begon sterk tegen Servette. Al na vijf minuten zette James Tavernier zijn ploeg op voorsprong via een benutte een penalty. Dessers maakte even later de 2-0. Hij tikte een voorzet met zijn knie binnen.

Hands van Dessers

De Schotten verzuimden de score uit te breiden, onder anderen Lammers kreeg een grote kans. Servette profiteerde van de onzorgvuldigheid van Rangers. Dessers maakte ongelukkig hands in de eigen zestienmeter en Chris Bedia benutte vervolgens de strafschop.

Ondanks een rode kaart voor Servette (middenvelder David Douline kreeg twee keer geel) en verschillende kansen bleef de schade voor de Zwitsers beperkt.