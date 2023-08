Zanger Sixto Rodriguez, bekend van 'Searching for Sugar Man', overleden

De Amerikaanse muzikant Sixto Rodriguez, sleutelpersoon in de Oscarwinnende documentaire Searching for Sugar Man, is overleden. Hij stierf op 81-jarige leeftijd na een kort ziekbed, zegt zijn vrouw tegen persbureau AP.

Rodriguez werd pas laat in zijn leven beroemd. Hij bracht zijn eerste nummers eind jaren 60 uit. Zijn eerste albums in de jaren 70 flopten, waarna het alweer gedaan leek met de muzikale carrière van Rodriguez, een zoon van Mexicaanse immigranten.

Hij leefde vervolgens decennia in Detroit in de anonimiteit en werkte onder meer in de bouw. Ondertussen werd hij mateloos populair in Zuid-Afrika, zonder dat hij dat wist.

Zijn maatschappijkritische teksten over onder meer de Vietnamoorlog, het sociale stelsel en rassenongelijkheid sloegen aan in het land waar op dat moment het apartheidssysteem gold. Zijn muziek was vooral populair onder jongeren die ageerden tegen apartheid.

Icoon zonder dat hij het wist

Rodriguez groeide zo uit tot een muziekicoon in Zuid-Afrika, ook al was hij er nog nooit geweest. Tegelijk gingen er in Zuid-Afrika allerlei verhalen over hem rond; zijn fans dachten dat hij een grootheid was in de VS, die op een dramatische manier om het leven was gekomen.

Niets van dat alles bleek waar, toen twee Zuid-Afrikanen - een eigenaar van een platenzaak en een journalist - in de jaren 90 voor eens en voor altijd de waarheid achter hun muzikale held wilden achterhalen. Ze vonden Rodriguez uiteindelijk in Detroit, inmiddels vader van drie dochters die zo af en toe nog optrad in kroegen. Het leidde eind jaren 90 tot zes concerten van Rodriguez in Zuid-Afrika. "Bedankt dat jullie me in leven hebben gehouden", zei hij bij een van die concerten.

Het verhaal van Rodriguez en de zoektocht naar hem werd de inspiratie voor de Zweedse documentairemaker Malik Bendjelloul. Het leidde in 2012 tot zijn documentaire Searching for Sugar Man; de titel refereert aan het bekendste nummer van Rodriguez.

Een trailer van Searching for Sugar Man: