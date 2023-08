Libië: zeker 27 migranten dood gevonden in woestijn bij Tunesische grens

Libië meldt dat zeker 27 migranten uit andere landen in Afrika de afgelopen dagen zijn omgekomen in de woestijn nabij de grens met Tunesië. Acht migranten werden levend aangetroffen.

In een verklaring van het Libische ministerie van Binnenlandse Zaken staat dat de lichamen bij de grens werden ontdekt en dat een forensisch team naar het gebied is gestuurd. Foto's bij het bericht op Facebook tonen hoe Afrikaanse migranten worden behandeld door Libische medische teams.

Het Nationaal Mensenrechtencomité in Libië vermoedt dat Tunesische veiligheidstroepen de migranten met geweld de grens over hebben gedwongen en in de woestijn hebben achtergelaten zonder water of voedsel.

Volgens datzelfde comité zijn sinds juli in totaal meer dan 750 Afrikaanse immigranten van Tunesië naar Libië verdreven.

EU-deal

De EU sloot een kleine maand geleden een omstreden deal met de Tunesische regering over het beperken van migratiestroom naar de Europese Unie. Tunesië zal strengere grensbewaking instellen in ruil voor investeringen vanuit de EU. Demissionair minister-president Rutte zei dat de EU zal toezien op het bewaken van de mensenrechten door Tunesië.

Die mensenrechten worden in het land steeds zwaarder geschonden. President Kais Saied, in 2019 democratisch aan de macht gekomen, heeft de afgelopen jaren alle macht in het land naar zich toegetrokken. Het parlement is vleugellam gemaakt en veel politici van de oppositie, journalisten en activisten zitten vast.

Volgens Amnesty International zal de deal "enorm veel leed" veroorzaken aan de buitengrenzen van Europa.