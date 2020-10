'Overal ter wereld huilen gitaren': sterren reageren op dood Eddie van Halen

"Gitaarlegende Eddie van Halen, rust zacht. Mijn hart is gebroken, we zullen je missen", twittert de Engelse zanger Billy Idol vannacht. Veel bekende mensen hebben gereageerd op het overlijden van de 65-jarige Nederlands-Amerikaanse muzikant. De medeoprichter van hardrockband Van Halen overleed aan de gevolgen van keelkanker.

"Mijn hart is gebroken en ik ben sprakeloos", twittert de Amerikaanse zanger Sammy Hagar. "Twee van de beste uren van mijn leven bracht ik pratend door met Eddie van Halen. Een geweldige muzikant, en een aardige man die zal worden gemist", zegt presentator Jimmy Kimmel.

De overleden muzikant wordt door veel mensen geprezen om zijn talent. "Hij was een gitaarvernieuwer die het muzikale en technische gebied verkende", zegt Cat Stevens op Twitter. "Je was de Mozart van de rockmuziek!", twittert bassist Nikki Sixx. "Eddie was niet alleen een gitaar-God, maar ook een mooie ziel", zegt Gene Simmons van Kiss.

Edward Lodewijk van Halen werd geboren in Amsterdam en verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar Californië. Daar startte hij met zijn broer een rockgroep, genaamd Van Halen. Hij werd bij het grote publiek bekend met hits als Jump en Runnin' with the Devil. Van Halen wordt als vernieuwer in de rockmuziek gezien, omdat hij gebruikmaakte van 'two-hand-tapping', waarbij de hals van de gitaar met beide handen wordt bespeeld.