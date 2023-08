Medewerker gevangenis Arnhem verdacht van binnensmokkelen drugs en telefoons

Een medewerker van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Arnhem is vandaag opgepakt. De man wordt ervan verdacht dat hij telefoons en drugs de gevangenis heeft binnengesmokkeld, schrijft Omroep Gelderland. Hij zit nu zelf in de cel en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De directie van de gevangenis kreeg de afgelopen tijd verschillende meldingen over de activiteiten van de verdachte. Dat leidde vandaag tot zijn arrestatie.

Momenteel doet de rijksrecherche onderzoek naar de zaak. Zolang dat bezig is, doet het OM geen aanvullende mededelingen.

Vestigingsdirecteur Joyce Kivits noemt de verdenking "ernstig". "Elke vorm van niet-integer gedrag is volstrekt onacceptabel", zegt ze tegen de regionale omroep. De verdachte medewerker is op non-actief gesteld en mag de PI niet in tot het onderzoek meer duidelijkheid biedt.