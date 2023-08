Dijkgraaf wil ook dit jaar lager studietarief voor Oekraïners

Acht van de dertien Nederlandse universiteiten stoppen met een korting op het collegegeld voor nieuwe Oekraïense studenten, bleek eerder vandaag uit een rondgang van de NOS. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf vraagt de hogescholen en universiteiten om het collegegeld voor deze specifieke groep laag te houden.

Nieuwe studenten moeten in veel gevallen het instellingscollegegeld betalen, het veel hogere tarief voor studenten van buiten de Europese Economische Regio. Voor de meeste studies komt dat neer op een bedrag tussen de 8000 en 15.000 euro per studiejaar.

"Alle instellingen zijn bevoegd om het instellingscollegegeld-tarief eigenstandig te verlagen", zegt minister Dijkgraaf na vragen van de NOS. Dijkgraaf zegt dat er voor de nieuwe instroom maatwerk geboden zou kunnen worden. Eerder deed hij dat voorstel al in de Kamer. Hij doet "een beroep op de instellingen om hier welwillend tegenover te staan".

Geen onderscheid

Niet alle universiteiten en hogescholen doen dat. Tilburg University hanteert samen met zeven andere universiteiten 'gewoon' het instellingscollegegeld. Een woordvoerder zegt dat de universiteit geen onderscheid wil maken tussen studenten uit verschillende crisisgebieden.

Minister Dijkgraaf roept studenten die in de problemen komen door de hoge kosten op zich tot hun universiteit of hogeschool te richten. Zij kunnen volgens hem het beste kijken naar de persoonlijke omstandigheden van studenten. Daarnaast is het voor studenten uit het buitenland mogelijk om financiële hulp te krijgen van de Stichting voor Vluchteling-Studenten.

Om het voor Oekraïners, Belarussen en Russen die gevlucht zijn mogelijk te maken hier te studeren, heeft het Rijk vorig studiejaar tijdelijke noodsteun aangeboden. In totaal werd daarvoor 3,5 miljoen euro vrijgemaakt.

Studievergoeding van gemeente

De Twentse gemeente Borne besloot niet af te wachten welke tarieven onderwijsinstellingen in de buurt gaan vragen aan Oekraïense studenten. De gemeente komt zelf met een studievergoeding en heeft de intentie om de hele studie van Oekraïense vluchtelingen te betalen. Wel is er een maximumbedrag vastgesteld. Daarnaast is er geld voor boeken en ov-kosten.

Eén van de vijf studenten die van die regeling in Borne gebruik willen maken is de 22-jarige Nataliia Bolduieva. Wij spraken haar eerder vandaag: