Oud-rebellenleider lanceert verzetsbeweging in Niger, wil president terug

Met de nieuwe beweging van Ag Boula, waar meerdere politici zich bij zouden hebben aangesloten, groeit de dreiging van interne conflicten in Niger. Bekend is dat Ag Boula veel invloed heeft onder de Toearegs, die het zakelijke en politieke leven in het noorden van het land domineren. Zonder hun steun zal de junta moeilijk gebied buiten hoofdstad Niamey onder controle kunnen krijgen.

Tot nu toe bepaalden beelden van uitgelaten aanhangers van de junta het beeld. Afgelopen zondag, aan de vooravond van het verstrijken van het Ecowas-ultimatum , wisten de militairen bijna 30.000 mensen bijeen te krijgen in het grootste stadion van het land. Een delegatie van de junta kwam onder luid applaus en gejuich het stadion binnen. Generaal Toumba gaf een toespraak en hekelde iedereen die "in de schaduw loert" en "plannen beraamt tegen de opmars van Niger".

"Niger is het slachtoffer van een tragedie die is georkestreerd door mensen die zijn belast met de bescherming van het land", stelt Ag Boula in een verklaring die vandaag rondgaat op internet. Bazoum werd op 26 juli afgezet door de chef van zijn presidentiële garde, die de steun heeft van het leger.

Bijna twee weken na de staatsgreep in Niger heeft een invloedrijke politicus een verzetsbeweging gelanceerd in het West-Afrikaanse land. De voormalige Toeareg-rebellenleider en oud-minister Rhissa Ag Boula heeft de Raad van Verzet voor de Republiek (CRR) uitgeroepen, een anti-coupbeweging die wil dat de democratisch gekozen president Bazoum terugkeert als leider van het land.

De diplomaten hadden Niger gisteren willen bezoeken, in navolging van de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken die maandag op bezoek was in hoofdstad Niamey.

De junta in Niger weigert in gesprek te gaan met bemiddelaars van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en Ecowas. In een brief wijst het militaire bestuur een bezoek van de hand vanwege "veiligheidsredenen in deze dreigende atmosfeer".

De junta gaf daar geen gehoor aan en sloot het luchtruim boven Niger. Morgen spreken de West-Afrikaanse landen weer over de situatie, in buurland Nigeria. Algerije heeft zich eerder al fel uitgesproken tegen elke vorm van militaire interventie.

Sinds de coup van 26 juli wordt er internationale druk uitgeoefend op de militaire leiding van Niger om de afgezette president Bazoum terug te laten keren in zijn functie. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas had gedreigd met militair ingrijpen als de staatsgreep niet uiterlijk dinsdag zou zijn teruggedraaid.

Ook voor het Westen staat er in Niger veel op het spel. Het West-Afrikaanse land werd langere tijd als relatief democratisch beschouwd en gold mede daarom als betrouwbare bondgenoot in de strijd tegen islamitische opstandelingen in de Sahel-regio. Tot de staatsgreep waren in Niger duizenden Amerikaanse en West-Europese militairen actief. Hoe hun toekomst in het land eruitziet, is ongewis.

Rijst en ingeblikt eten

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft gisteren telefonisch contact gehad met de afgezette president Bazoum, zo maakte zijn departement vandaag bekend.

Blinken benadrukte dat de VS zich inzet "voor het herstel van de democratische en grondwettelijke orde" in Niger. Bazoum wordt met zijn gezin vastgehouden in het presidentiële paleis. Onderminister Nuland mocht hem maandag desgevraagd niet zien. Bronnen rond Bazoum meldden dat de familie het moet stellen zonder elektriciteit en stromend water en alleen nog beschikt over rijst en ingeblikt eten.