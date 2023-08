Zes doden door 'ongekende' bosbranden Hawaï

Een bosbrand op het Hawaïaanse eiland Maui heeft aan zes mensen het leven gekost, meldt de burgemeester van het eiland.

Ook zijn gebouwen in het historische stadje Lahaina verwoest, een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van de archipel. Vanwege de hevigheid van het vuur in de stad zijn mensen in paniek de zee in gevlucht. Twaalf mensen zijn uit het water gered, meldt de Amerikaanse kustwacht.

Verder zijn rond Lahaina scholen gesloten, meerdere mensen geëvacueerd en er zouden zo'n 2000 mensen vastzitten op de luchthaven van Maui. Lahaina, tussen 1820 en 1845 de hoofdstad van het koninkrijk Hawaï, is beroemd om zijn historische gebouwen en peperdure huizen.

Enorme branden teisteren het eiland: