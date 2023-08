'Ongekende' bosbranden teisteren Hawaï, mensen vluchten zee in

Een bosbrand op het Hawaïaanse eiland Maui heeft gebouwen in het historische stadje Lahaina verwoest, een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van de archipel. Vanwege de hevigheid van het vuur in de stad zijn mensen in paniek de zee in gevlucht. Twaalf mensen zijn uit het water gered, meldt de Amerikaanse kustwacht.

Verder zijn rond Lahaina scholen gesloten, meerdere mensen geëvacueerd en er zouden zo'n 2000 mensen vastzitten op de luchthaven van Maui. Lahaina, tussen 1820 en 1845 de hoofdstad van het koninkrijk Hawaï, is beroemd om zijn historische gebouwen en peperdure huizen.

Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst hebben sterke windstoten het vuur doen oplaaien, in combinatie met een lage luchtvochtigheid. De sterke wind wordt veroorzaakt door een orkaan die zich op zo'n 800 kilometer ten zuiden van Hawaï bevindt. Mogelijk blijft de situatie op Maui tot zeker woensdagavond (lokale tijd) dreigend.

Er zijn vooralsnog geen berichten over slachtoffers. Een brandweerman moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege het inademen van rook.

'Nooit eerder meegemaakt'

Waarnemend gouverneur van Hawaï Sylvia Luke riep in het midden van de Hawaïaanse nacht de noodtoestand uit op Maui vanwege de branden. Ze zei tegen nieuwszender CNN dat het om een unieke situatie gaat.

"Als we op Hawaï met orkanen te maken hebben, gaat het meestal om zware regen en overstromingen. Dat we nu bosbranden op meerdere plekken hebben die indirect zijn veroorzaakt door een orkaan, is ongekend. Het is iets wat Hawaïanen nooit eerder hebben meegemaakt."

Mahina Martin, woordvoerder van de gemeente Maui, spreekt tegen persbureau AP van een "buitengewone situatie". Martin: "Het is op dit moment alle hens aan dek en we wachten gespannen op de zonsopgang." Tegen CNN zei ze dat de branden "totaal niet" onder controle zijn.

Ook op andere Hawaïaanse eilanden zijn problemen door bosbranden. Zo worden op Big Island in een afgelegen gebied zo'n 200 huizen bedreigd door het vuur. Ook voor Big Island is de noodtoestand afgekondigd.