Nederlandse handbikers domineren WK tijdrit: vijf keer goud en een keer zilver

De Nederlandse handbikers hebben woensdag de tijdrit op de WK gedomineerd. Nederland sleepte vijf gouden en een zilveren medaille binnen in het Schotse Dumfries. Jetze Plat prolongeerde zijn wereldtitel in de zogenoemde H4-categorie. De paralympisch kampioen hield twee handbikers uit Frankrijk achter zich en reed een tijd van 24.23,56. Plat is al jaren in topvorm. In het handbiken pakte de para-wielrenner en para-triatleet onder meer al tien gouden WK-medailles. Ook in de categorie H3 was er een Nederlander de beste op de tijdrit. Mark Mekenkamp, die vorig jaar ingrijpende operaties aan zijn zitvlak moest ondergaan, was met een tijd van 26.09,48 bijna een minuut sneller dan de nummer twee en drie.

Wat betekent H1 tot en met H5? Handbiken is onderverdeeld in vijf categorieën H1 (met de H van handbiken) tot en met H5. De renners in de H1-categorie hebben de zwaarste beperking, die in de H5 de lichtste. In deze discipline van het para-cycling worden er alleen wedstrijden gereden op de weg.