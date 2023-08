EU stelt honderden miljoenen aan noodhulp beschikbaar aan Slovenië

De Europese Commissie stelt zeker 400 miljoen euro beschikbaar voor Slovenië, dat vorige week werd getroffen door overstromingen en ander noodweer. Er kwamen zeker zes mensen om het leven, onder wie twee Nederlanders. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Er is veel schade ontstaan aan huizen, de infrastructuur en bedrijfspanden.

Commissievoorzitter Von der Leyen zei bij een bezoek aan het land dat het gaat om 100 miljoen euro voor dit jaar en 300 miljoen euro voor volgend jaar. Ze bezocht onder meer de zwaargetroffen plaats Crna na Koroskem, in het noorden van het land. Daar is de ravage groot.

Het geld komt uit het Europese Solidariteitsfonds, dat bedoeld is voor hulp na natuurrampen. Ook kan Slovenië uit andere Europese fondsen geld krijgen, in totaal enkele miljarden euro's. "Slovenië kan op ons rekenen", zei Von der Leyen.

Miljardenschade

Premier Golob vroeg in een persconferentie na afloop van Von der Leyens bezoek aandacht voor de situatie van de Slovenen. "Duizenden huizen zijn door overstromingen getroffen en nu moeten duizenden mensen de komende weken en maanden zien te overleven", zei hij. "Onze boodschap is helder: de hulp zal snel en efficiënt komen. En we zullen niemand vergeten."

Volgen Sloveense functionarissen is het noodweer van vorige week de ergste natuurramp in de 32-jarige geschiedenis van Slovenië als zelfstandige staat. Twee derde van het land is getroffen en de schade loopt in de miljarden. Op donderdag en vrijdag viel er volgens de Sloveense weerdienst net zoveel regen als normaal in een maand tijd.

Opruimwerkzaamheden

In het land zijn de opruimwerkzaamheden na het natuurgeweld in volle gang, met hulp van buurlanden. De premier zei dat Slovenië zich moet voorbereiden op meer natuurgeweld in de toekomst.

Von der Leyen zei ook dat klimaatverandering in dit geval "zonder twijfel een rol heeft gespeeld". "Het is niet de enige oorzaak, maar het is een van de oorzaken", zei ze.