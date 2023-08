Stuwdam in Noorwegen breekt door na zware regenval, omwonenden geëvacueerd

In Noorwegen is een stuwdam doorgebroken in de rivier Glomma. Dat gebeurde na dagen van zware regenval. Op beelden van de Noorse omroep NRK is te zien hoe het water stroomt. Het gaat om de waterkrachtcentrale van Braskereidfoss, een kleine 100 kilometer ten noorden van Oslo. De omwonenden van de waterkrachtcentrale zijn volgens de autoriteiten allemaal geëvacueerd. Volgens de politie zijn er nu geen signalen van grote problemen verderop in de rivier, ondanks de doorbraak. De centrale hield er volgens de NRK vanochtend om 06.30 uur mee op. Toen hadden de deuren van de stuwdam automatisch open moeten gaan, maar dat gebeurde niet. Hier is te zien hoe de stuwdam verder afbrokkelt:

