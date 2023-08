ProRail ruimt vervuilde stenen op en laat huizen schoonmaken in Apeldoorn

De ballaststenen die een kankerverwekkende stof bevatten en werden opgeslagen vlak bij een woonwijk in Apeldoorn, worden door ProRail vandaag nog verwijderd. De spoorbeheerder gebruikte een half jaar lang een braakliggend terrein om de stenen te bewaren. ProRail erkende gisteren dat er fouten zijn gemaakt bij het werken met de stenen op deze locatie.

Veel bewoners van de wijk zijn ongerust. Kwartsstof kan vrijkomen wanneer de stenen verplaatst worden en zo ernstige longaandoeningen en kanker veroorzaken. Het stof kwam neer op huizen, in tuinen en op auto's.

Ballaststenen worden gebruikt onder het spoor om bielzen op hun plek te houden. Dit soort stenen moet worden besproeid als ermee wordt gewerkt en dat is in Apeldoorn "niet goed gegaan", zei een woordvoerder van ProRail gisteren.

Schoonmaken

De spoorbeheerder laat onderzoek doen dat moet uitwijzen of alle procedures goed zijn doorlopen. ProRail had geen vergunning en gaat bijvoorbeeld kijken of die wel nodig was.

De woordvoerder van ProRail doet ook een belofte aan de mensen die in de directe omgeving wonen van de ontruimde ballastopslag. "We gaan huizen schoon laten maken. Dat laten we een ander bedrijf doen. We laten ons daarin adviseren door de GGD. Zowel de binnen- als de buitenkant van de huizen zal worden schoongemaakt. Dat zal op korte termijn gebeuren."

ProRail verwijdert vandaag niet alleen de oude ballaststenen die kwartsstof bevatten maar ook de nieuwe stenen die de stof niet bevatten, om alle zorgen bij de omwonenden weg te nemen.