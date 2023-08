Negen jaar cel en tbs voor doodslag in Rivierenbuurt Amsterdam

De Amsterdamse rechtbank heeft Ismail H. (19) veroordeeld tot negen jaar cel en tbs voor het doodschieten van Akram el Idrissi (21) in maart 2022 én het gebruik van geweld anderhalve week later.

El Idrissi werd op 23 maart vorig jaar toevallig geraakt toen de dader op een pleintje in de Amsterdamse Rivierenbuurt om zich heen begon te schieten. Hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

"Door zo te schieten maakte de 19-jarige man zich schuldig aan doodslag en poging tot doodslag van elf andere, veelal jonge, personen op het plein", oordeelt de rechtbank, zo meldt AT5.

Volgens justitie was de schutter eerder op de dag van de schietpartij benaderd door een onbekend iemand. Hem werd de vraag gesteld om te 'bemiddelen' in een conflict over een duur horloge dat gestolen zou zijn. Tijdens de 'bemiddeling' pakte H. zijn pistool en begon te schieten.

Schieten vanaf eerste verdieping

Uit politieonderzoek blijkt dat het daar niet bij bleef. Op 3 april 2022, anderhalve week na de schietpartij in de Rivierenbuurt, nam H. hetzelfde pistool mee naar een sportschool in Amsterdam-West. Vanaf de eerste verdieping schoot hij naar buiten, terwijl hij wist dat een aantal jongens op de stoep stond.

Daarna schoot hij iets verderop gericht op twee mensen, waarbij hij er een in de schouder raakte. Vervolgens dwong hij iemand onder dreiging van zijn pistool zijn bromfiets af te geven. In de uitspraak van vandaag heeft de rechtbank die incidenten ook meegenomen.

Tegen H. was tien jaar cel en tbs geëist.