Vanavond op tv: Wie was omstreden KNIL-militair Westerling? • Medicijn postnatale depressie • Geboortedag Gerrit Kouwenaar

Burgemeester Halsema heeft zich teruggetrokken als spreker tijdens de Indië-herdenking op 15 augustus in Amsterdam. De stichting Indisch Platform 2.0 organiseert de herdenking en heeft als een van de andere gastsprekers de dochter van Raymond Westerling uitgenodigd. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van de Indonesiërs gaf Westerling als KNIL-militair tussen 1945 en 1949 leiding aan wrede acties tegen de lokale bevolking. Peggy Stein , voorzitter van de stichting, verdedigt in de studio de keuze voor de dochter van Wesseling als spreker. Ook tegenstanders komen aan het woord.

Nieuw geneesmiddel tegen postnatale depressie

De Amerikaanse toezichthouder op geneesmiddelen heeft een pil goedgekeurd voor behandeling van een postnatale depressie. Een postnatale depressie is een veelvoorkomende complicatie die één op de acht vrouwen treft na de zwangerschap. We spreken met psychiater Veerle Bergink, die in de Verenigde Staten veel vrouwen met een postnatale depressie behandelt.