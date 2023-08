Nabestaanden Indische Nederlanders: terugtrekking Halsema is 'kolder'

Nabestaanden van Indische Nederlanders zijn niet blij met de terugtrekking van burgemeester Halsema als spreker tijdens de Indiëherdenking in Amsterdam. De organisator, stichting Indisch Platform 2.0, noemt het besluit "kolder".

Halsema meldde zich gisteren af voor de Amsterdamse herdenking op 15 augustus op de Dam, omdat een van de andere sprekers de dochter is van Raymond Westerling. Hij was commandant van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en is omstreden vanwege zijn rol daar.

Peggy Stein, voorzitter van de stichting Indisch Platform 2.0, vindt het "kolder op het laatste moment" dat Halsema heeft afgezegd. "De lijst van sprekers was al bekend, twee weken geleden heeft ze nog gemeld dat ze graag zelf spreekt", zegt ze in het radio-programma Met Het Oog Op Morgen.

Stein erkent dat Westerling omstreden is, maar benadrukt dat er in de oorlog "aan alle kanten misdaden zijn gepleegd".

De stichting Indisch Platform 2.0 maakt zich sterk voor de belangen van Indische Nederlanders die schade hebben geleden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog, de zogenoemde Indische Kwestie. "En er komen bij de herdenking ook mensen spreken die door Westerling zijn gered", zegt Stein. "Een vrouw wil Westerling postuum bedanken, omdat ze zegt door hem gered te zijn in Bandung."

Zuiveringsacties

Westerling werd berucht door de "methode-Westerling", de harde onderdrukking in het voorjaar van 1947 van guerrillastrijders op Zuid-Celebes, nu Sulawesi. Hij liet onder meer standrechtelijke executies uitvoeren.

Na de onafhankelijkheidsoorlog is er veel discussie geweest in hoeverre Westerling daartoe zelfstandig opdracht gaf of dat hij dat deed met medeweten of instemming van de hogere legerleiding in Nederland.

Zelf is hij zijn "zuiveringsacties" altijd blijven verdedigen. Hij heeft nooit ontkend dat hij meedogenloos was opgetreden, maar sprak tegen dat hij zich schuldig had gemaakt aan oorlogsmisdaden. In zijn ogen was het in die situatie gerechtvaardigd om de plaatselijke bevolking zo hard aan te pakken.