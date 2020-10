Filmpjes slachtoffers delen moet strafbaar worden, vinden CDA, GL en PvdA

Het online zetten van foto's of filmpjes van bijvoorbeeld slachtoffers van verkeersongevallen of mensen die op straat onwel zijn geworden moet strafbaar worden. CDA, GroenLinks en PvdA dienen samen een wetsvoorstel in, waarin zij pleiten voor maximaal een jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal 21.750 euro.

De drie partijen constateren dat het geregeld voorkomt dat omstanders foto's of filmpjes maken van mensen die zwaargewond of overleden zijn. Dat mag, zei CDA-Kamerlid Van Toorenburg in het NOS Radio 1 Journaal. Je kunt er soms zelfs de politie mee helpen.

"Maar het dient geen enkel doel om die beelden vervolgens op Instagram, Facebook of Twitter te delen. Soms horen ouders via internet dat hun kind een ongeluk heeft gehad. Dat vinden we verwijtbaar."

Van Toorenburg is sinds 2018 met het initiatief bezig. Veel mensen filmden en fotografeerden toen een ongeluk op de A58. Automobilisten die dat rijdende deden, kregen een boete. De anderen waren niet strafbaar.

Er zijn sindsdien allerlei campagnes geweest. "Maar kennelijk komt het niet tussen de oren van de mensen", zegt Van Toorenburg.