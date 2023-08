Man opgepakt voor fraude met energielabels, vier panden doorzocht

De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van de verkoop van honderden valse energielabels van woningen en bedrijfspanden. Hij wordt ook verdacht van oplichting en het witwassen van het geld dat hij met de fraude verdiende, meldt Omroep Brabant.

Het is niet bekendgemaakt waar de man actief was. Wel is duidelijk dat de politie in het oosten van Brabant een woning en twee bedrijfspanden van de man heeft doorzocht. In dezelfde zaak viel de Spaanse politie binnen in een andere woning van de verdachte. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op zijn administratie, telefoons, computers en andere gegevensdragers.

Verkoopprijs van woning

Sinds enkele jaren is bij de verkoop van een woning een energielabel verplicht. Op zo'n label staat hoe goed een huis is geïsoleerd en welke voorzieningen de eigenaar verder heeft getroffen om het energieverbruik terug te dringen. Het label is belangrijk voor de verkoopprijs van een woning.

Vanaf 1 januari 2021 kan een energielabel aanvragen niet meer online. Er komt nu een speciale controleur om de woning te inspecteren. De kosten daarvan zijn minimaal 200 euro. Het energielabel wordt vervolgens ingeschreven in de officiële landelijke database.

Aangifte door eigenaren

De labels die de man toekende, zijn niet terug te vinden in die officiële database, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport. Toen ook een aantal eigenaren van panden aangifte deed tegen de man wegens valse labels begon de inspectie een onderzoek. De man is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte.

De ILT roept eigenaren die het vermoeden hebben dat hun energielabel is vervalst op, om dat direct te melden.