Noodweer in Noord-Europa houdt aan, evacuaties in Noorwegen

De Noorse autoriteiten waarschuwen voor "extreem zware regenval" in het zuiden van het land en roepen Noren op om vandaag thuis te blijven. Door het noodweer in het noorden van Europa, dat veroorzaakt wordt door storm Hans, is veel schade ontstaan.

De Noorse autoriteiten houden in het zuiden van het land het weeralarm op het hoogste niveau vanwege de kans op modderstromen en plotselinge overstromingen. Ook vakantiegangers worden gewaarschuwd. "Dit is een zeer ernstige situatie die tot grote gevolgen en schade kan leiden", aldus de autoriteiten.

In het land zijn zeker 2000 mensen geëvacueerd, meldden Noorse media. Ook de Nederlandse Stijn Verhoeven, die in het zuiden van Noorwegen woont, heeft zijn huis vandaag moeten verlaten. Zijn kelder is onder water gelopen. "En er is een kans op aardverschuivingen, daarom zijn we naar hogerop vertrokken."

In de omgeving van zijn woonplaats zijn tientallen mensen geëvacueerd door hulpdiensten. "Naar verwachting blijft het water nog tot vrijdag stijgen", zegt Verhoeven. "Daardoor raken veel mensen afgesloten van de grote wegen."

Doden in Baltische staten

In verschillende landen in het noorden van Europa staan straten onder water. Ook zijn in de regio vluchten vertraagd en veerdiensten geschrapt. Door het natuurgeweld zijn verschillende mensen gewond geraakt.

Niet alleen Scandinavische landen, ook Finland en de Baltische staten kampen met het noodweer. De Finse autoriteiten roepen mensen op om niet zomaar de zee op te gaan. In Litouwen en Letland kwamen de afgelopen dagen twee mensen om het leven. In Estland kwamen gisteren 10.000 mensen zonder stroom te zitten.

In het oosten van Zweden ontspoorde maandag een trein. Drie mensen raakten daarbij gewond. Voor het midden van het land werd code rood afgegeven voor de grote hoeveelheid regen, wat tot overstromingen kan leiden.