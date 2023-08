Verhuurder vraagt bij rechter faillissement Big Bazar aan

Een verhuurder die nog achterstallige huur krijgt van Big Bazar, heeft bij de rechtbank in Amsterdam het faillissement van de winkelketen laten aanvragen. Dat bevestigt het invorderingsbedrijf dat namens de verhuurder optreedt. De verhuurder in Goes hoopt zo als eerste betaald te krijgen door Big Bazar, zegt Joost Konings van Invorderingsbedrijf Amsterdam.

Het gaat om een bedrag van bijna 20.000 euro, zegt Konings, die verwacht dat de winkelketen snel zal betalen. "Ik kan mij niet voorstellen dat Big Bazar failliet verklaard wil worden voor een relatief klein bedrag."

Van Big Bazar is bekend dat er in verschillende steden al langer huurachterstanden zijn. Vorige maand oordeelde een rechter al dat er twee winkels ontruimd moeten worden.

Directeur eist lagere huur

Jerke Kooistra, eigenaar en algemeen directeur van Big Bazar was niet bereikbaar voor een reactie op de faillissementsaanvraag. Eerder zei hij dat zeker 13 van de 125 winkels zullen sluiten wegens onenigheid met de verhuurders. "Als zij niet akkoord gaan met een lagere huur, willen wij niet meer samenwerken. Dat gaat gewoon niet in de huidige marktomstandigheden."

Volgens de algemeen directeur heeft Big Bazar, "net als de hele retail", te maken met enorme kostenstijgingen. "Denk aan de energielasten, we hebben vorig jaar de lonen verhoogd met elf procent. Dat drukt enorm op het bedrijf. Dat gaat om miljoenen euro's per jaar. En we zitten vaak vast aan oudere huurcontracten. Die worden elk jaar geïndexeerd, dan moet u denken aan tussen de zes en elf procent. Voor een winkelier is dit op de lange termijn een serieuze aanslag op het budget."

De zitting in Amsterdam staat gepland voor 29 augustus, blijkt uit documenten van de rechtbank. Morgen dient een ander kort geding tegen Big Bazar. Dat is aangespannen door een Belgische geldschieter vanwege het niet betalen van rente.