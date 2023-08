Collegegeld voor nieuwe Oekraïense studenten verschilt per instelling

Acht van de dertien Nederlandse universiteiten stoppen met een korting op het collegegeld voor nieuwe Oekraïense studenten, blijkt uit een rondgang van de NOS. De studenten moeten komend studiejaar de volle mep betalen. Ze zijn daardoor duizenden euro's per studiejaar duurder uit.

Afgelopen jaar besloten de universiteiten en hogescholen gezamenlijk Oekraïense vluchtelingen korting te geven op het collegegeld. Normaal gesproken zouden zij het tarief voor studenten van buiten de Europese Economische Regio betalen. Dat varieert van 8000 tot 15.000 euro. Uiteindelijk betaalden zij het wettelijke Nederlandse collegegeld van ruim 2200 euro, wat komend studiejaar stijgt naar 2314 euro.

De 540 studenten die het afgelopen collegejaar al met een studie begonnen, mogen die wel onder dezelfde voorwaarden afmaken. Zij gaan dus niet het hogere tarief betalen. Hoeveel Oekraïense studenten dit jaar beginnen met studeren en dus het hogere tarief moeten betalen, is niet duidelijk.

Nog geen definitief besluit

De Vereniging Hogescholen inventariseerde zelf hoe het dit jaar verdergaat op de hogescholen. Daaruit blijkt dat een klein deel van de hogescholen het collegegeld opnieuw verlaagt. Een meerderheid van de 36 hogescholen heeft nog geen definitief besluit genomen.

De onderwijsinstellingen hoopten dat het kabinet de kosten zou overnemen. Demissionair minister Dijkgraaf liet begin juni weten dat niet van plan te zijn. De instellingen zijn volgens hem vrij om zelf anders te besluiten.

Maastricht University is een van de vijf universiteiten die opnieuw het lagere tarief rekenen. "De situatie voor aankomende studenten uit Oekraïne is vanwege de aanhoudende oorlog niet wezenlijk anders dan vorig jaar", zegt de instelling. "Daarom vinden wij dat ook zij moeten kunnen rekenen op dezelfde regelingen als de Oekraïense studenten die zich vorig jaar inschreven."

Tilburg University hanteert samen met zeven andere universiteiten het hogere, reguliere tarief. Een woordvoerder zegt dat de universiteit geen onderscheid wil maken tussen studenten uit verschillende crisisgebieden. De Erasmus Universiteit gaat ook het hoge tarief rekenen en wijst erop dat er voor studenten in speciale omstandigheden verschillende mogelijkheden zijn om financiële ondersteuning te krijgen.

Studievergoeding van gemeente

De Twentse gemeente Borne besloot niet af te wachten welke tarieven onderwijsinstellingen in de buurt gaan vragen aan Oekraïense studenten. De gemeente komt zelf met een studievergoeding en heeft de intentie om de hele studie van Oekraïense vluchtelingen te betalen. Wel is er een maximumbedrag vastgesteld. Daarnaast is er geld voor boeken en ov-kosten.

Vijf studenten hebben aangegeven gebruik te willen maken van de regeling van Borne. Eén van hen is de 22-jarige Nataliia Bolduieva die een jaar geleden naar Nederland kwam. In Oekraïne studeerde ze aan het conservatorium, in Nederland werkt ze als schoonmaakster in een hotel.

Dit jaar besloot Bolduieva dat ze opnieuw wil studeren, om haar kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten. Ze wil de opleiding International Business aan de hogeschool Saxion gaan doen.

Waarom ze dat wil en wat de verhoging van het collegegeld voor haar betekent, vertelt Nataliia in de video: