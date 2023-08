Jonk trots op voormalig Volendam-pupil Van de Ven: 'En nu Oranje'

"Toen ik zestien jaar was, zeiden de trainers dat er geen toekomst mee voor me was bij Volendam." Dat vertelt Micky van de Ven aan Spurs TV, nadat duidelijk is geworden dat dat Premier League-club Tottenham Hotspur komend seizoen zijn nieuwe werkgever is. Maar Wim Jonk, die in 2019 aan het roer kwam te staan van FC Volendam, zag het juist wél in de inmiddels 22-jarige verdediger zitten. "Natuurlijk zaten er ook nog fouten in zijn spel en stond hij af en toe verkeerd, maar ik zag iemand met een enorme snelheid en kracht." "Hij durfde mensen uit te spelen", gaat Jonk bij Langs de Lijn En Omstreken verder met zijn complimenten over Van de Ven. "Daardoor krijg je heel snel een overtal op het middenveld. Hij heeft zo veel macht aan de bal. Dat viel me meteen op en sprak me wel aan."

Maar de huidige technisch manager van Volendam zag ook dat Van de Ven "soms een beetje lui" was. "Het ging hem heel makkelijk af. Toen hij bij Jong Volendam kwam, was hij meteen de beste speler. Al vrij snel zag je: deze jongen moet zo snel mogelijk naar het eerste elftal." En zo geschiedde. Jonk haalde Van de Ven bij de selectie, liet hem in 2019 debuteren en maakte hem vervolgens ook al snel aanvoerder. "Dat vond ik de volgende stap in zijn ontwikkeling. Die band doet toch iets, ook voor je persoonlijkheid. Ik wilde dat hij de achterhoede ging coachen, dat hij de mensen neer ging zetten. Dat pakte hij vanaf het begin ontzettend professioneel en goed op." Niet alleen op dat gebied groeide Van de Ven. "Binnen een jaar had hij er tien kilo bijgetraind", vertelt Jonk. "Als verdediger werd hij in het begin nog weleens weggezet, maar daarna niet meer. Dat was nodig om op een hoger niveau te komen."

De stap naar het buitenland die Van de Ven in 2021 maakte, was dan ook niet tegen te houden. VfL Wolfsburg werd zijn volgende uitdaging. Jonk: "Ik zag wel dat het een enorme stap was en dat bleek ook wel. Hij had tijd nodig om aan de intensiteit van de Bundesliga te wennen, had wat kleine blessures." Een trainerswissel bij de Duitse club deed hem goed. "De nieuwe trainer gaf hem veel vertrouwen. Het afgelopen seizoen heeft hij er niet veel meer naast gestaan." Tijd dus voor een volgende stap: de Premier League in met Tottenham Hotspur. "Het hoogste niveau dat er is op dit moment", vindt Jonk. "Daar kun je je meten met de beste spitsen ter wereld."

