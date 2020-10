Orkaan Delta op weg naar Mexicaanse kust

Het Mexicaanse schiereiland Yucatán bereidt zich voor op orkaan Delta. Verwacht wordt dat de orkaan later vandaag de kust bereikt.

Er zijn windsnelheden gemeten tot 210 kilometer per uur. De orkaan is inmiddels iets in kracht afgenomen, maar is volgens weerkundigen onder meer door de kans op overstromingen nog steeds levensgevaarlijk.

In het gebied zitten populaire vakantiebestemmingen als Cancún en Tulum, waar ondanks de coronapandemie tienduizenden toeristen verblijven. Aan de kust zijn hotelgasten geëvacueerd. Duizenden inwoners en toeristen schuilen in noodopvanglocaties.