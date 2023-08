Weghorst keert bij Hoffenheim terug in Bundesliga

Wout Weghorst keert na 1,5 jaar terug in de Bundesliga. Hij wordt door TSG Hoffenheim voor één jaar gehuurd van Premier League-club Burnley. De 31-jarige spits was voorheen succesvol in Duitsland voor VfL Wolfsburg. Daar scoorde Weghorst in 118 wedstrijden 59 keer en gaf hij 20 assists.

De Oranje-international werd het afgelopen seizoen ook al verhuurd door Burnley. De voetballer uit Borne speelde bij het Turkse Besiktas en bij Manchester United. Bij de club van trainer Erik ten Hag kon hij de clubleiding niet voldoende overtuigen en zo vertrok hij aan het einde van het seizoen.

Op het WK in Qatar maakte Weghorst nog een goede indruk met twee goals in de kwartfinale tegen Argentinië. Daarmee zorgde hij voor een verlenging in de wedstrijd waarin Oranje vervolgens werd uitgeschakeld op penalty's.