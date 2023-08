Negen doden bij brand in Frans vakantiehuis, nog twee vermisten

In een Frans vakantiehuis voor mensen met een beperking is vanochtend brand uitgebroken. Lokale media melden dat er 9 mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog twee mensen vermist.

De brand brak uit in Wintzenheim, een voorstadje van Colmar, in de Elzas. Volgens Franse media verbleven er in het huis volwassenen met een lichte verstandelijke handicap. Zij kwamen uit Nancy en waren er op vakantie. De doden en vermisten zijn waarschijnlijk tussen de 25 en 50 jaar oud.

Volgens een hoge bestuurder van het Franse departement, Haut-Rhin, is er weinig hoop voor de vermisten. "Al deze mensen waren in de woning en konden niet naar buiten komen. We zijn bijna zeker dat ze allemaal overleden zijn."

Premier onderweg

Volgens de locoburgemeester is de brand uitgebroken op de begane grond van het huis. Zeventien mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is in shock naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer rukte uit met groot materieel en extra mensen. Volgens de lokale autoriteiten is het vuur inmiddels onder controle.

De Franse premier Borne en minister Bergé van Solidariteit en Gezinnen zijn onderweg naar de rampplek. President Macron heeft de brand een tragedie genoemd: "Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, gewonden en dierbaren."