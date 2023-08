Brand in Frans vakantiehuis voor gehandicapten, 11 vermisten

In een Frans vakantiehuis voor gehandicapten is vanochtend brand uitgebroken. Elf mensen worden vermist. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken ligt het voor de hand dat zij het slachtoffer zijn geworden van de brand.

De brand brak uit in Wintzenheim, een voorstadje van Colmar, in de Elzas. Volgens Franse media verbleven er in het huis volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Zij kwamen uit Nancy en waren er op vakantie.

Volgens de locoburgemeester is de brand uitgebroken op de begane grond van het huis. Zeventien mensen zijn geëvacueerd. Een van hen moest naar het ziekenhuis.

De brandweer rukte uit met groot materieel en extra mensen. Volgens de lokale autoriteiten is het vuur inmiddels onder controle.