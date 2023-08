Topman moederbedrijf Albert Heijn: 'Prijsverlagingen waar mogelijk'

De topman van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, zegt dat het supermarktbedrijf sommige prijzen weer verlaagt. "We zien steeds meer bewijs dat de inflatie voorbij zijn piek is", aldus topman Frans Muller. "Onze lokale supermarkten hebben voor onze klanten snel de prijzen verlaagd, waar dat mogelijk was."

Ahold Delhaize is in allerlei landen actief, waaronder Nederland, België, Tsjechië, Griekenland en Amerika. In hoeverre de prijzen specifiek in Nederland omlaag kunnen, zei Muller niet.

Het supermarktconcern presenteerde vandaag de cijfers over het tweede kwartaal. De omzet steeg met zo'n 3 procent naar ruim 22 miljard euro. Maar de winst daalde met ruim 20 procent naar 468 miljoen euro. Ahold Delhaize zegt dat de winst lager uitkwam doordat het bedrijf nog steeds last heeft van hoge kosten voor onder meer energie, transport en lonen. Vooral in Europa daalde de winstmarge.

Belgische stakingen

In België hadden de Delhaize-supermarkten last van stakingen. Delhaize wil alle winkels in België laten runnen door zelfstandige ondernemers. Nu is een deel van de supermarkten een franchise en een deel is van Delhaize zelf. De vakbonden zijn tegen die plannen en riepen op tot stakingen. Daardoor waren Delhaize-supermarkten soms wel weken gesloten.