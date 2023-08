Amazone-landen willen ontbossing tegengaan, maar zonder concrete afspraken

Acht Zuid-Amerikaanse landen zijn het op de Amazone-top niet eens geworden over een termijn waarop er in het regenwoud geen ontbossing meer mag plaatsvinden. Wel vinden de landen dat de Amazone beter moet worden beschermd. De tweede en laatste dag van de Amazone-top in Brazilië moet nog beginnen, maar er ligt al een slotverklaring. De top is georganiseerd door de Braziliaanse president Lula da Silva, om harde afspraken te maken over het terugdringen van houtkap en andere illegale praktijken in het gebied. Lula wil dat er in 2030 geen illegale ontbossing meer plaatsvindt en heeft de belofte gedaan om dat ambitieuze plan in ieder geval in zijn eigen land door te voeren. De andere landen zijn het eens met het plan, maar willen er geen jaartal aan hangen. Suriname, Guyana en Bolivia stemden daarom tegen. De Amazone-landen hebben verschillende economische belangen bij het regenwoud. Knelpunten waren de aanpak van illegale goudwinning en het al dan niet toestaan van nieuwe olie- en gasboringen in het gebied. Bescherming van inheemse bevolking Wel hebben de landen samen een alliantie opgericht, die moet bevorderen dat er meer wordt samengewerkt. Ook moet die voorkomen dat er een 'point of no return' wordt bereikt. Als grote delen van het regenwoud verdwijnen, zal dat grote gevolgen hebben voor het klimaat en de biodiversiteit in de hele wereld. In een gezamenlijke verklaring staat ook dat de landen samen willen optrekken om de rechten van de inheemse bevolking te beschermen. De oorspronkelijke inwoners van de Amazone zetten zich in als beschermers van het regenwoud.

Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna: "Het is opvallend dat de landen zich niet aan een deadline willen houden. Wel is het een historische top: het is voor het eerst dat deze landen bij elkaar komen om te praten over de Amazone en de grensoverschrijdende problemen die ze hebben. Een punt waarop ze verschillen, is het winnen van olie in de Amazone. Colombia heeft gezegd dat ze daar een verbod op willen, maar president Lula, degene die de top initieerde, wil zich daar niet op vastleggen. Dat komt omdat Brazilië in de Amazone-rivier olie heeft gevonden. Dit laat zien dat de landen hun eigen agenda en belangen hebben. Het is vijf voor twaalf, zeggen ecologen en onderzoekers. Er moet iets gebeuren en dus ontkomen ze er niet aan om samen op te trekken. Critici zijn teleurgesteld dat het niet gelukt is om deadlines te stellen."