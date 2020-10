Flevolandse huishoudens krijgen kraskaart met geur van xtc-lab

Drieduizend huishoudens in het buitengebied van Flevoland krijgen deze week een kraskaart met de geur van een xtc-lab in hun brievenbus. De kraskaart is onderdeel van een informatiepakket om ondermijnende criminaliteit op te sporen en tegen te gaan.

Bij ondermijnende criminaliteit maakt de georganiseerde misdaad gebruik van diensten uit de bovenwereld. In het buitengebied van Flevoland komt het steeds vaker voor, meldt Omroep Flevoland. De politie vindt drugslabs en hennepkwekerijen in loodsen. Ook vinden drugsafvaldumpingen plaats in de natuur.

Anijs

De kraskaart met xtc-geur moet het voor mensen makkelijker maken om xtc-labs in hun omgeving te herkennen. De kaart heeft een anijsachtige geur. Burgemeester Gorter van Zeewolde roept mensen op om alert te zijn: "Als je naar een agrarisch bedrijf gaat, weet je ongeveer welke geur daar bij hoort. Als je een geur ruikt die niet past, is dat mogelijk een signaal."

Het buitengebied van Flevoland is groot en uitgestrekt , waardoor toezicht houden niet altijd en overal mogelijk is, volgens de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, die de informatiepakketten laat verspreiden. In die coalitie zitten gemeenten, politie en landbouworganisatie LTO Noord.

Envelop

De envelop die bij de drieduizend huishoudens in de bus valt moet mensen bewust maken van signalen die wijzen op criminele activiteiten. Naast de xtc-geurkaart zit er informatie in over verdachte situaties en bevat het de contactgegevens van Meld Misdaad Anoniem.

De kraskaart met xtc-geur is door het Openbaar Ministerie ontwikkeld en wordt sinds vorig jaar gebruikt bij voorlichtingsacties.