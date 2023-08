Nigel de Jong spart en geniet bij Oranje: 'Hier staat een tevreden directeur'

"Voor je staat een tevreden directeur." Nigel de Jong, directeur topvoetbal KNVB, kijkt voldaan terug op de verrichtingen van de Nederlandse voetbalsters op het WK tot dusver. De Jong, die bij alle trainingen van Oranje aanwezig is, prijst de saamhorigheid binnen het team. "Ik heb gezien dat er een hele goede sfeer is. Ze zijn altijd bezig met een stap te maken richting de volgende wedstrijd. Ik vind het mooi om te zien hoe ze daarin hun beleving hebben. Hoe ze onderling goed trainen en voetbaltechnisch goed inhoudelijk bezig zijn met de tegenstander."

Over zijn rol bij Oranje, dat vrijdag in de kwartfinales op het WK Spanje treft, is hij duidelijk. Bondscoach Andries Jonker maakt de opstellingen, bepaalt samen met zijn staf hoe de lijnen worden uitgezet en De Jong dient als klankbord. "Ik ben aangesteld als directeur om voetbalinhoudelijk een bijdrage te leveren. Op dat vlak spar ik met Jonker en de technische staf. En ik probeer mijn ervaringen te delen met de spelers als ze daarom vragen."

Van Dongen niet op trainingsveld Oranje trainde woensdag zonder verdediger Merel van Dongen. De wisselspeelster raakte tijdens de training van maandag geblesseerd aan haar enkel. Er wordt rekening mee gehouden dat zij voor de kwartfinale tegen Spanje niet inzetbaar is. Damaris Egurrola, de mogelijke vervangster van de geschorste Daniëlle van de Donk, trainde woensdag wel weer met de groep mee. Maandag verliet zij het trainingsveld nog voortijdig. Lineth Beerensteyn, die bij de uitlooptraining eerder deze week nog langs de kant zat, trainde in het zonnige Wellington ook met de groep mee. Donderdag traint Oranje nog één keer. Vrijdag is de kwartfinale tegen Spanje.

De Jong, die 81 interlands speelde voor het Nederlands elftal, trad begin dit jaar aan als eindverantwoordelijke voor het technische beleid van de KNVB. Naar eigen zeggen volgt hij het vrouwenvoetbal al jaren op de voet. Hij is dan ook blij om te zien dat de internationale top breder wordt. "Voor de kleinere landen wordt het gat kleiner en kleiner met de landen die hoger staan op de FIFA-wereldranglijst. Dat komt ten goede aan het vrouwenvoetbal. Dat creëert de competitieve sfeer om uiteindelijk ook je eigen niveau omhoog te gooien. Je kunt niet stilstaan."

