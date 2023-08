Joost Eerdmans weer kandidaat-lijsttrekker van JA21

Joost Eerdmans wil weer lijsttrekker worden van JA21. Ook het bestuur van de partij ziet hem graag terugkeren. De leden van JA21 moeten de benoeming nog wel goedkeuren: half september is er een algemene ledenvergadering.

De partij heeft nu drie zetels in de Tweede Kamer. Eerdmans' fractiegenoten Eppink en Pouw-Verweij hebben al laten weten dat ze zich niet herkiesbaar stellen. Wel beschikbaar voor de kandidatenlijst is Annabel Nanninga. Zij is nu fractievoorzitter in de Eerste Kamer en in de Amsterdamse gemeenteraad.

In een filmpje op X (voorheen Twitter) zegt Eerdmans dat JA21 voor een radicale omslag in het beleid staat, op het gebied van migratie, stikstof, Europa en klimaat en dat hij voor een kleine overheid is, met lage lasten. Volgens hem moet het "conservatief-liberale geluid" worden gehoord.

Elkaar blijven vasthouden

Binnen JA21 is het al enige tijd onrustig. In het voorjaar trokken leden aan de bel omdat er volgens hen te weinig democratie was in de partij. Eerdmans erkent in het filmpje dat het "niet altijd fantastisch" gaat: "Een partij oprichten betekent ook tegenvallers, horten en stoten, maar we blijven elkaar vasthouden. Zoals we dat doen in goede tijden, doen we dat ook in minder goede tijden."

Over het vertrek van Eppink en Pouw zegt Eerdmans in De Telegraaf dat hij de twee zal gaan missen en dat ze hun eigen afweging hebben gemaakt. "JA21 klopt nog in hun hart, maar het is een persoonlijk besluit van ze en ik respecteer dat. Er komen en gaan mensen, dat hoort erbij." Volgens Eerdmans hebben meer dan 120 mensen gesolliciteerd naar een plaats op de nieuwe kandidatenlijst en zitten daar zowel jongeren als ervaren bestuurders bij.