Opnieuw twee explosies in Amsterdam, twee verdachten aangehouden

Twee explosies hebben afgelopen nacht in Amsterdam veel schade aangericht. Niemand is gewond geraak, maar er zijn wel twee verdachten aangehouden.

Rond 05.15 uur raakte een shoarmazaak in het centrum van de stad flink beschadigd door een explosie, van de glazen gevel is weinig meer over. Volgens de politie werden er, met hulp van een omstander, twee verdachten gearresteerd.

Iets later, rond 06.00 uur, was er een ontploffing bij een sportschool aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam Nieuw-West. Beiden plekken zijn door de politie afgezet voor onderzoek, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plekke.