Ontevreden Bosz na eenvoudige zege PSV in CL-voorronde: 'Kunnen beter'

Maar juist hij was dinsdagavond na de ruime zege niet tevreden. Vooraf had hij voor het resultaat getekend ja, maar niet voor het vertoonde spel. Een nieuwe standaard in Eindhoven lijkt gezet. "Ik vond ons de eerste helft niet goed spelen. Het gekke in voetbal is dat je dan toch ineens met 3-0 voor staat."

Het wat ongetrainde oog zag PSV toch echt sprankelen. Zeker het grootste deel van de eerste helft. Het verschil met het PSV van een jaar geleden is flink en dat is de verdienste van trainer Peter Bosz, die avontuurlijk en aanvallend voetbal predikt.

De hulpeloze spelers van Sturm Graz wisten even niet waar ze het moesten zoeken het eerste half uur in Eindhoven. Door een doelpunt van Babadi en twee van Luuk de Jong waren de Oostenrijkers al na dertig minuten lamgeslagen. Uiteindelijk won PSV glansrijk met 4-1.

Wat baalde PSV toen Xavi Simons half juli vertrok uit Eindhoven. En wat is de heimwee naar die Simons drie weken later al ver weggezakt. Onder meer dankzij de extravagante dribbels van Noa Lang, de explosiviteit van Johan Bakayoko en de frivoliteit van Isaac Babadi.

"Ik vond ons niet goed staan. We hadden de tegenstander geanalyseerd en er een bepaalde manier van spelen voor uitgedacht. En dat deden we niet goed. Dat heb ik in de rust gezegd en in de tweede helft deden we het beter. Ik vond dat we de tweede helft betere kansen hebben gehad. En dan schiet je er nog maar eentje in."

Eigenlijk was Bosz gewoon ontevreden. "Ik denk dat we het veel beter kunnen doen, zowel verdedigend als in balbezit. We hadden nog meer van de ruimtes gebruik moeten maken. En ik vond dat we het in de eerste helft al definitief hadden moeten beslissen."

"Ik vond dat we in de tweede helft wel beter speelden. De tweede helft hebben goede kansen gehad, zeg", herinnerde Bosz zich. PSV had er zo zeven in kunnen leggen, als Patrick van Aanholt, De Jong en Bakayoko iets scherper waren geweest.