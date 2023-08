ABN Amro profiteert van hogere rente, winst bijna verdubbeld

ABN Amro heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst geboekt van 870 miljoen euro. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 475 miljoen winst een jaar geleden. De bank profiteerde fors van de gestegen rentetarieven.

"We realiseerden een zeer sterk financieel resultaat, gedreven door de hoge netto rentebaten", aldus topman Robert Swaak. Ook profiteerde de bank van het feit dat maar weinig klanten hun leningen niet konden afbetalen. Daardoor hoefde er minder geld in de 'stroppenpot' voor slechte leningen. "De kredietkwaliteit bleef in het tweede kwartaal solide. De impact van de economische vertraging op onze kredietportefeuille is tot dusverre beperkt", zegt Swaak.

Spaarrente

Onder meer doordat de Europese Centrale Bank de rente heeft verhoogd zijn ook de rentes op bijvoorbeeld bedrijfsleningen en hypotheken gestegen. Ook de spaarrente stijgt, maar minder snel. Bij ABN Amro krijg je nu meestal 1,25 procent rente op je spaargeld. De bank zegt dat de winstmarge op spaartegoeden is gestegen.

ABN Amro is bezig de kosten te verlagen, maar dat gaat minder snel dan gedacht. De bank wijt dat aan de hoge inflatie. Ook is die nog steeds veel geld kwijt aan anti-witwas-controles.

"Meer inspanning dan verwacht is nodig om ervoor te zorgen dat onze doorlopende anti-witwas-activiteiten op een duurzaam en aanvaardbaar niveau zijn en aan de wettelijke eisen voldoen." ABN Amro trof twee jaar geleden een schikking van 480 miljoen euro met justitie, omdat de bank te laks was met witwas-controles. Sindsdien zijn die controles fors opgevoerd.