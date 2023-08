Wekdienst 9/8: Kwartaalcijfers ABN Amro en Ahold • Laatste dag WK baanwielrennen

Goedemorgen! ABN Amro en Ahold Delhaize komen met hun kwartaalcijfers. En ook de WK baanwielrennen in Glasgow worden vandaag afgesloten. Eerst het weer: vanochtend is het mistig. In de loop van de ochtend steeds vaker zon. Het blijft droog bij 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het steeds wat warmer.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier waar wordt gewerkt aan het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Twee grote Nederlandse bedrijven komen met cijfers over het tweede kwartaal: ABN Amro en Ahold Delhaize. Zowel de bank als het supermarktconcern boekte in het eerste kwartaal van het jaar een forse winst.

Bij station Amsterdam Zuid worden vanavond twee loodzware dakdelen op hun definitieve plek geschoven. Ze wegen 3 en 4 miljoen kilo. Het station wordt vernieuwd en de nieuwe dakdelen zijn bedoeld voor de tweede reizigerstunnel, die in 2027 open moet gaan.

Op de laatste dag van de WK baanwielrennen in Glasgow komen de mannen uit op de keirin (met Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Tijmen van Loon) en de puntenkoers (Youri Havik). De vrouwen komen in actie op de individuele sprint en het omnium. Op dat laatste onderdeel doet Marit Raaijmakers mee.

Wat heb je gemist? Door een groot datalek liggen alle namen op straat van medewerkers van de Noord-Ierse politie. Volgens de BBC kwamen de gegevens terecht op de website What Do They Know, die overheidsdocumenten openbaar maakt. Naast alle achternamen en initialen waren ook de plekken zichtbaar waar de medewerkers werken en wat hun functie is. Inmiddels zijn de gegevens niet meer te zien. De politieleiding onderzoekt wat er precies mis is gegaan. Ander nieuws uit de nacht: Aanklager zegt dat Duitse vrouw in Frankrijk niet werd opgesloten: de vrouw werd zondag naakt en ondervoed aangetroffen, ze zei dat haar man haar gevangen had gehouden, maar volgens de politie is dat niet het geval.

Regels referenda Ohio blijven onveranderd, overwinning pro-abortus-organisaties: in november wordt er gestemd over het recht op abortus in de Amerikaanse staat, de verwachting is dat een meerderheid voor stemt.

PSV swingt vooral voor rust en is met vier goals nog mild voor Sturm Graz: na een half uur stonden de Eindhovenaren in de derde ronde van de Champions League al met 3-0 voor, de eindstand was 4-1.

En dan nog even dit: Bergers zijn voor het eerst aan boord gegaan van de Fremantle Highway sinds de brand op het vrachtschip, twee weken geleden. Het schip ligt in de Eemshaven. Er zijn op dit moment zo'n vijftien mensen aan boord. Zij bekijken onder meer wat er van de duizenden auto's op het schip over is en of het vaartuig nog kan worden gerepareerd. Hun werk zal waarschijnlijk weken duren, zegt Richard Janssen van bergingsbedrijf Smit Salvage:

De Fremantle Highway ligt in de Eemshaven met aan boord 3783 auto's. Bergers inspecteren wat er van de lading over is en bekijken ook of het schip nog kan worden gerepareerd. - NOS