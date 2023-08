Bart de Jong drijvende kracht achter populaire BMX-Freestyle: 'Voelt als mijn kindje'

Tot een paar jaar geleden kenden we BMX vooral van de races van olympisch kampioen Niek Kimmann en de zusjes Laura en Merel Smulders. Maar BMX is meer, zo weet Bart de Jong. De Brabander is de drijvende kracht achter het mondiaal populaire BMX-freestyle.

Mede dankzij zijn jarenlange toewijding en inzet werd het freestylen in 2021 voor het eerst olympisch. Sindsdien is de sport steeds professioneler geworden. "Er is nu al een heel andere mentaliteit bij de rijders", vertelt De Jong, die binnen wielerunie UCI verantwoordelijk is voor het onderdeel dat draait om zoveel mogelijk trucjes en sprongen binnen een minuut.