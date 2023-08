Regels referenda Ohio niet veranderd, overwinning pro-abortus-organisaties

De uitslag is een opsteker voor voorstanders van het recht op abortus, want deze drempel kan grote gevolgen hebben voor een stemming in november over het recht op abortus in de staat.

Een merendeel van de kiezers van Ohio heeft tegen een wetswijziging gestemd waarmee de drempel om referenda aan te nemen 60 procent zou worden. Hoewel nog niet alle stemmen geteld zijn, is al duidelijk dat een meerderheid tegen is. Vooral in stedelijke gebieden werd massaal tegen de wetswijziging gestemd.

Wat er achter het referendum zit en wat er op het spel stond, legden we eerder uit in dit artikel .

Het voorstel om de wet voor referendadrempels te wijzigen komt van de Republikeinen. Zij stelden voor dat een grondwetswijziging pas gedaan kan worden als 60 procent van de kiezers daar voor stemt. Dat was nu een gewone meerderheid (50 procent van de stemmen plus één).

Kiezers in Ohio stemmen er nu voor om die gewone meerderheid in stand te houden. Dit is belangrijk voor een referendum in november waarbij de bevolking stemt over het opnemen van abortusrechten in de grondwet van de staat. Als de Republikeinen vannacht hadden gewonnen, dan zou zo'n wetswijziging veel lastiger zijn geweest.

Iedere staat kan zelf abortusregels bepalen

Het Amerikaanse Hooggerechtshof vernietigde vorig jaar het landelijk grondwettelijk beschermde recht op abortus. Sindsdien kan iedere individuele staat oordelen over abortus. In Ohio zijn de Republikeinen bang dat het recht op abortus daar ook wettelijk wordt vastgelegd.

President Biden reageerde opgelucht op de uitslag. Hij zei in een eerste reactie dat de bevolking van Ohio "luid en duidelijk" gesproken heeft en dat "de democratie heeft gewonnen". "Deze maatregel was een schaamteloze poging om de stemmen van kiezers te verzwakken en de vrijheid van vrouwen om hun eigen gezondheidskeuzes te maken verder in te perken."