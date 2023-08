Auto doorboort eerste etage van woonhuis in VS

Een automobilist heeft de eerste etage van een woning in de Amerikaanse staat Pennsylvania doorboord. De politie gaat ervan uit dat het een opzettelijke daad was van de 20-jarige bestuurder, maar geeft verder geen uitleg.

Een brandweerman van Junction Fire Company, die de auto in Lewistown hielp verwijderen, zegt tegen The Washington Post dat de auto waarschijnlijk de lucht in is gevlogen nadat de bestuurder een duiker raakte. Dit is een soort buis waarmee water onder het wegdek kan stromen.

"De helling van de onderkant tot aan de bovenkant van de duiker was genoeg om het voertuig de auto's op de oprit te laten missen en direct te landen op de eerste verdieping", zegt de brandweerman.

Zware mishandeling

Toen de politie aankwam, stond de automobilist al naast het voertuig. Hij was gewond geraakt en is afgevoerd naar een ziekenhuis. Een van de eigenaren van het huis was thuis toen de auto in het huis vloog, maar was op dat moment op de begane grond.

De automobilist wordt onder meer verdacht van poging tot zware mishandeling en "het roekeloos in gevaar brengen van een persoon".

Het huis is zwaar beschadigd, is op foto's van de brandweer te zien: