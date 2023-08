Namen van alle medewerkers politie Noord-Ierland op straat door datalek

De namen van alle 10.000 politieagenten en andere medewerkers van de Noord-Ierse politie zijn op straat komen te liggen door een datalek.

Volgens de BBC kwamen de gegevens terecht op de website What Do They Know, dat overheidsdocumenten openbaar maakt. Naast alle achternamen en intialen waren ook de plekken zichtbaar waar de medewerkers werkten en wat hun functie is. Inmiddels zijn de gegevens niet meer op de website te zien.

De fout ontstond toen de politie een verzoek kreeg op basis van de wet Freedom of Information (FoI), waarmee het voor iedereen mogelijk is om (niet-privacygevoelige) overheidsgegevens op te vragen. De politie kreeg het verzoek om een lijst te maken met hoeveel mensen werkzaam zijn bij de organisatie en wat hun functie is. Per ongeluk werd ook een tabel meegestuurd waarin onder meer de namen stonden. De huisadressen van de agenten en andere medewerkers stonden niet in het document.

'Lek van monumentale omvang'

De Noord-Ierse politiebond is ontstemd over het datalek en noemt het "een lek van monumentale omvang". Ook politici uitten hun zorgen.

In Noord-Ierland waren politieagenten tussen de jaren '60 en 1998 regelmatig doelwit van aanslagen. In die tijd was er een groot etnisch-nationalistisch conflict tussen protestanten en katholieken (The Troubles), maar ook sinds het Goedevrijdagakkkoord worden agenten nog altijd regelmatig door aanhangers van militante organisaties belaagd. In februari werd een rechercheur in het bijzijn van zijn zoon beschoten. De bond vreest dat het voor kwaadwillenden met de gegevens makkelijker wordt om aanslagen op agenten te plegen.

De politieleiding laat in een verklaring weten het lek uiterst serieus te nemen en dat alle medewerkers inmiddels zijn geïnformeerd. Er wordt nog onderzocht hoe het datalek heeft kunnen gebeuren. "De informatie is heel snel offline gehaald", zegt de politieleiding in de verklaring. "Hoewel het openbaar werd door onze eigen fout, is iedereen die de informatie heeft ingezien voordat die offline werd gehaald zelf verantwoordelijk voor wat hij of zij er verder mee doet." De politie vraagt mensen om de informatie te wissen als zij die in handen hebben.