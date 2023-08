Van Schip en Havik stunten met WK-goud: 'Kon niet geloven hoe goed ik was'

"Iedereen was choco, hier in de hitte", begint Van Schip, nahijgend en kletsnat van het zweet. "Wij waren ook choco, maar wel met de goede basics." Die basics zijn voor een koppel waar Van Schip onderdeel van is, vaak net iets anders dan bij de concurrentie.

Het duo heeft na 20 sprints over 200 ronden (50 kilometer) in de Chris Hoy Velodrome van Glasgow de gehele wereldtop verslagen. "Dit is de reden waarom ik begonnen ben met wielrennen", zegt Havik. "24 jaar later heb ik 'm."

Jan Willem van Schip over de gouden koppelkoers met Yoeri Havik. 'Wisten precies wat we moesten doen in deze orkaan van gekkigheid.' - NOS

Van Schip: "We hebben zoveel getraind op gekke shit. Dingen waar eigenlijk niemand het mee eens was, Yoeri uiteindelijk gelukkig wel. Havik legt het uit als: "out of the box, alles high speed." Het duo ging in voorbereiding op de wereldkampioenschappen in Glasgow op hoogtestages, trainde alles op de wielerbaan.

Al die kleine dingetjes opgeteld maken dit succes, daar is Van Schip van overtuigd: "Het maakt dat we zo goed weten wat we moeten doen in deze orkaan van gekkigheid."

Doel in het leven

De wereldtitel is na vijf jaar de ultieme bekroning op de samenwerking van Havik en Van Schip. Havik neemt zijn moment om te zeggen hoe trots hij is op Van Schip. Hij weet als weinig anderen hoe zwaar zijn koppelmaatje het soms heeft met het leven.

"Ik heb het echt, echt, echt moeilijk gehad", zegt Van Schip. "Ik vond het leven moeilijk. Vind het leven nog steeds geen aanrader." De koppelkoers geeft hem een doel. Trainen, strijden om uiteindelijk in Parijs op de Olympische Spelen te rijden. Maar vooral ook: samenwerken.