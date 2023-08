Haai verwondt vrouw bij stadsstrand New York

Een vrouw is zwaargewond geraakt door een aanval van een haai bij Rockaway Beach, een van de populairste stranden in de buurt van de stad New York. Het is waarschijnlijk de eerste keer sinds de jaren '50 van vorige eeuw dat iemand zwaargewond raakt na een haaiaanval in de buurt van New York.

De vrouw zwom maandag even voor 18.00 uur in zee toen ze in haar been werd gebeten door het dier. Ze had een grote wond op haar dijbeen en is naar een nabijgelegen ziekenhuis vervoerd. De politie beschrijft haar toestand als "kritiek, maar stabiel". Over haar identiteit is verder niets bekend gemaakt.

Rockaway Beach trekt op mooie zomerdagen regelmatig meer dan 100.000 mensen. Niemand mocht gisteren het water in. Onder meer vanuit de lucht werd gezocht naar de haai en andere mogelijke haaien. Die werden niet gezien. Zo'n 40 kilometer oostelijker werden wel meerdere haaien langs de kustlijn gezien.

Steeds meer haaien bij New York

In de afgelopen jaren worden er steeds vaker haaien gezien in de buurt van New York. Dat komt onder meer omdat de populatie van de vissen die ze eten is toegenomen vanwege verbeterde natuurbescherming in het gebied. Vooral zandtijgerhaaien worden regelmatig waargenomen.

De toename van het aantal haaien resulteerde onder meer vorige maand in een aantal aanvallen. In de meeste gevallen zien kleinere haaien de enkels of onderbenen van mensen aan voor vissen en zijn de verwondingen niet ernstig. Volgens experts werd de vrouw die maandag zwaargewond raakte waarschijnlijk aangevallen door een jonge witte haai, maar het kan ook gaan om een stierhaai of een grootvinhaai.

De kans dat mensen worden aangevallen door haaien blijft overigens klein. Jaarlijks vinden wereldwijd zo'n 74 haaiaanvallen plaats.