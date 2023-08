Griekspoor in eerste ronde Toronto onderuit, succesvolle rentree Wozniacki

Tallon Griekspoor is iets meer dan 43 uur na de verloren finale in Washington gesneuveld in de eerste ronde van het masterstoernooi in Toronto. De Duitser Alexander Zverev, de nummer zestien van de wereld, wees de Haarlemmer met 6-4, 7-6 (3) terug.

Griekspoor, die bij zes van zijn laatste zeven optredens op masterstoernooien ook direct onderuitging, kon goed mee met Zverev in de eerste set. Een dubbele fout op 4-5, met een setpunt voor Zverev als gevolg, deed de nummer 26 van de wereld de das om.

Ook in de tweede set was Zverev, begin deze maand winnaar in Hamburg, net wat doortastender dan Griekspoor op het winderige Canadese hardcourt. De Duitser drukte in de tiebreak door.

Wozniacki wint bij rentree

Caroline Wozniacki heeft in Montreal een succesvolle rentree gemaakt op de WTA-tour. De 33-jarige voormalig nummer een van de wereld won in de eerste ronde met 6-2, 6-2 van Kimberly Birrell.