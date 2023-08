Referendum Ohio gaat toekomst abortusrechten bepalen

Ogenschijnlijk is het een technisch referendum waar de inwoners van de Amerikaanse staat Ohio zich vandaag over mogen uitspreken. Kiezers mogen op initiatief van de Republikeinen stemmen over Issue 1, een wet die het moeilijker maakt om de grondwet van de staat in de toekomst aan te passen.

Als de inwoners van Ohio vandaag voor de nieuwe wet stemmen, is in de toekomst een meerderheid van minstens 60 procent nodig om een grondwetswijziging goed te keuren. Onder de huidige wet wordt een wetsvoorstel aangenomen bij minstens 50 procent van de stemmen.

Dat lijkt een procedurele verandering, maar de stemming kan op korte termijn al grote gevolgen hebben in een uiterst gevoelig politiek dossier: het recht op abortus. Op initiatief van de Democraten mag de kiezer op 7 november bepalen of het recht op abortus in de grondwet van de staat komt.

In Ohio werd er in 2019 een wet ingevoerd die abortus verbiedt vanaf zes weken zwangerschap, een periode waarin veel vrouwen nog niet weten dat ze zwanger zijn. Deze zogenoemde 'hartslagwet' verbiedt abortus vanaf het moment dat het embryo een hartslag heeft. De wet ging in na het besluit van het Hooggerechtshof, maar na een rechtszaak die een abortuskliniek had aangespannen werd abortus toch toegestaan tot 22 weken zwangerschap. Of dat zo blijft, hangt af van de referendumuitslag in november.

Het is alleen de vraag of grondwetswijziging over abortus er nog met een simpele meerderheid doorheen kan komen. Want als de Republikeinen tijdens het referendum van vandaag een meerderheid van de stemmen weten binnen te slepen, moet het Democratische voorstel in november minstens 60 procent van de stemmen krijgen om de abortusrechten in de staat te behouden.

Recente peilingen laten zien dat 58 procent van de inwoners van Ohio voorstander is, een opvallend hoog percentage voor een conservatieve staat. Landelijk is er toenemende steun voor abortusrechten: volgens een recente peiling steunt bijna 70 procent van de Amerikanen het recht op abortus in de eerste drie maanden van de zwangerschap.

Groot dilemma

Het abortusvraagstuk is een groot dilemma onder conservatieve Amerikaanse vrouwen. Zij zijn voor het behoud van het leven van het ongeboren kind, maar willen niet dat de overheid zich bemoeit met het lichaam van de vrouw, het zogenoemde behoud van het zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam.

Tot ontsteltenis van de Republikeinen stemde vorig jaar tijdens een referendum in Kansas een meerderheid vóór abortusrechten, nota bene in een overtuigd Republikeinse staat. Bijna 60 procent van de kiezers gaf de voorkeur aan het behoud van het recht op abortus nadat het Hooggerechtshof het landelijk recht op abortus had teruggedraaid. De staten zelf moesten daarop zelf bepalen hoe ze met het abortusrecht om zouden gaan. In Kansas werd daarna de eerste volksraadpleging gehouden.

Politieke agenda

Om een herhaling van Kansas in Ohio te voorkomen, hebben de Republikeinen in allerijl een referendum opgetuigd. De Republikeinse partij probeert het via de stemming van vandaag voor de Democraten moeilijker te maken om liberalere wetgeving door te voeren, zoals het recht op abortus.

De Republikeinen zijn in Ohio al decennia politiek vindingrijk om hun macht in de regering te behouden. Bijvoorbeeld door het manipuleren van de kiesdistricten door middel van het zogenaamde 'gerrymandering'. Daardoor worden de lijnen van de kiesdistricten opnieuw getekend, in het voordeel van de partij.

Ook voerden de Republikeinen in Ohio eerder dit jaar een verbod in op speciale verkiezingen, zoals referenda. Het zouden ondemocratische en te dure procedures zijn, vanwege de lage opkomst. Voor het referendum van vandaag werd toch een uitzondering gemaakt, omdat zij de volksraadpleging hebben aangevraagd.

Het is nu aan de kiezer of het behoud van abortusrechten moeilijker gaat worden, of dat de Democraten in november wellicht een progressieve winst kunnen boeken in Ohio.