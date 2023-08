Aanklager zegt dat Duitse vrouw in Frankrijk niet werd opgesloten

De Duitse vrouw die beweerde ontvoerd en twaalf jaar lang opgesloten en verkracht te zijn door haar man, net over de grens in Frankrijk, wordt tegengesproken door de Franse justitie. De 55-jarige man werd gisteren opgepakt maar is vandaag vrijgelaten.

De 53-jarige vrouw belde in de nacht van zondag op maandag naar de politie. Ze werd even later naakt, ondervoed en kaalgeschoren aangetroffen. Daarna werd de vrouw naar de spoedeisende hulp gebracht en onderzocht.

Tralies

Op het eerste oog had het er alle schijn van dat de vrouw inderdaad werd vastgehouden in het appartement. De ramen van de slaapkamer waren dichtgemaakt met tralies en de kamer verkeerde volgens de politie in "verschrikkelijk onhygiënische staat". De man verklaarde dat de tralies geplaatst waren omdat het koppel meerdere katten in huis heeft. Ook zei hij dat zijn vrouw langdurig ziek is.

De officier van justitie zegt nu dat onderzoek heeft uitgewezen dat de vrouw niet opgesloten is geweest. "De aantijgingen van de vrouw worden niet ondersteund door bevindingen van de politie."

Volgens de officier van justitie staat het paar niet geregistreerd bij zowel de Franse als de Duitse gezondheidsautoriteiten. Ook zouden de twee al lange tijd geen contact hebben gehad met hun families.