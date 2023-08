Celstraf en tbs voor asielzoeker die met slagboom op auto's sloeg in Ter Apel

De asielzoeker die vorig jaar in de buurt van het aanmeldcentrum in Ter Apel met een slagboom op auto's insloeg moet een jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling, bedreiging en het vernielen van een slagboom en auto's. Daarnaast kreeg de man uit Algerije tbs met dwangverpleging opgelegd.

Bij het incident liepen meerdere auto's beschadigingen op. Volgens RTV Noord raakte de man overstuur na een gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en gooide hij stenen naar auto's en het IND-kantoor. Toen zijn woede daarna nog niet was bekoeld, brak de man een slagboom af waarmee hij naar de N366 rende en op auto's insloeg.

De Algerijn heeft volgens de regionale omroep een verstandelijke beperking en een psychische stoornis. Die stoornis wordt door drugsgebruik verergerd. De daden kunnen hem daarom in verminderde mate worden aangerekend. De kans op herhaling is groot zonder een klinische behandeling. Alleen een maatregel met gedwongen verpleging is toereikend genoeg, oordeelde de rechter.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.