Syrië geeft toestemming voor openhouden van twee noodhulproutes vanuit Turkije

Syrië heeft ingestemd met het openhouden van twee grensovergangen met Turkije. Die routes zijn sinds de beving in Turkije en Syrië van februari geopend voor het leveren van noodhulp. Dat hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt.

De grensovergangen bij Bab al-Salameh en al-Rai blijven nu open tot 13 november. De toestemming om hulp te leveren via de overgangen was in mei al een keer verlengd en zou eigenlijk op zondag aflopen.

Bij de beving in Turkije en Syrië kwamen ruim 50.000 mensen om het leven. Veel mensen in Syrië leven sinds de beving in tentenkampen en zijn afhankelijk van noodhulp vanuit Turkije.

Derde overgang blijft gesloten

Een derde overgang, Bab al-Hawa, blijft voorlopig wel gesloten. De Verenigde Naties zijn nog in gesprek met de Syrische regering om ook die overgang te openen.

Er is nog geen overeenstemming over de eisen die Syrië heeft gesteld aan het heropenen van de Bab al-Hawa-overgang. Syrië eist bijvoorbeeld dat de aangeboden hulp tot stand komt "in volledige samenwerking en coördinatie met de regering". Ook wil het land dat de VN niet communiceert met "terroristische organisaties".

De VN antwoordde dat het verbod op communicatie met groepen die door de Syrische regering als 'terroristisch' worden beschouwd, de VN zou tegenhouden om "met relevante staats- en niet-statelijke partijen" om te gaan. Terwijl dit "operationeel noodzakelijk is om veilige en onbelemmerde humanitaire operaties uit te voeren".

In Syrië woedt sinds 2011 een burgeroorlog, waarin het regime van Assad met hulp van Iran en Rusland met veel geweld verschillende oppositiegroepen bevecht. De burgeroorlog heeft aan minimaal een half miljoen mensen het leven gekost.