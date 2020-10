Labs klaar voor 20.000 extra tests per dag, GGD's niet • 'Stembus 14 dagen eerder open'

Ruim een week na de invoering van de nieuwe coronamaatregelen is het aantal besmettingen nog niet noemenswaardig gedaald. Zijn de maatregelen wel effectief, of is het tijd voor een strengere aanpak? Horecaondernemers in Breda vinden van wel; zij pleiten voor een avondklok.

In de Belgische provincie Antwerpen hebben ze ervaring met zo'n avondklok. Restaurants en cafés waren daar niet echt blij mee, zegt gouverneur Cathy Berx tegen Nieuwsuur. "Het is geen maatregel die je makkelijk neemt, want het is een flinke inperking van de vrijheid. Maar als het nodig is, moet je het doen."

'Avondklok kan effectief zijn, maar je moet mensen wel informeren en overtuigen'