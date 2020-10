Frankrijk komt met nieuwe maatregelen • Ook Limburg en Curaçao op Duitse risicolijst

De rechtbank in Arnhem heeft uitspraak gedaan in 21 zaken waarin een boete was opgelegd voor het overtreden van de coronamaatregelen. In de meeste zaken is de boete van 390 euro verlaagd naar 95 euro, in een aantal andere zaken was sprake van vrijspraak.

Volgens de rechtbank is bij de uitspraak rekening gehouden met het feit dat een meerderheid in de Tweede Kamer van mening is dat de boete voor overtreding van de anderhalvemeterregel maximaal 95 euro mag zijn. Ook de rechter noemt dat een passend bedrag. De boetes zijn onder meer voor jongeren die met z'n vieren in de auto zaten, voor een verdachte die met vijf anderen aan het barbecueën was en voor mensen die te dicht op elkaar zaten in het Sonsbeekpark in Arnhem.

Vrijspraak was er ook. Zo krijgt een verdachte die met twee vrienden aan het basketballen was geen boete, omdat de kantonrechter vindt dat er geen sprake is van een samenkomst. De rechter noemt een ontmoeting van een groepje vrienden op straat "uitdrukkelijk" geen samenkomst. "Ook niet als deze ontmoeting van tevoren is afgesproken." Een andere boete wordt verscheurd omdat de rechter vindt dat een boa niet goed heeft beschreven dat iemand zich niet hield aan de anderhalvemeterregel.